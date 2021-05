Melhor empréstimo na "era Sérgio Conceição" sobe de rendimento no FC Porto

Sérgio nunca confiou tanto num emprestado como em Grujic. Sérvio estreou-se a marcar com o Famalicão e "reclama" a titularidade na Luz.

Trinta e seis jogos em 46 possíveis fazem de Marko Grujic o empréstimo mais valioso da era Sérgio Conceição no FC Porto.

Nunca, em quatro épocas no clube, o treinador de 46 anos confiou tanto num jogador cedido por outro emblema como no sérvio, que reservou para a fase de todas as decisões no campeonato uma subida de rendimento que lhe tem valido alguns juros.

Depois de ter exibido a melhor versão nos dois encontros da eliminatória com o Chelsea, para a Liga dos Campeões, o médio conseguiu convencer Conceição a dar-lhe mais minutos no plano interno e o golo apontado ao Famalicão, na sexta-feira, foi a melhor forma de reclamar a titularidade no clássico de quinta-feira, na Luz, com o Benfica. Se a tiver, como é expectável, face aos mais recentes desempenho, não só será o emprestado com mais partidas (36) e mais presenças no onze (15) desde 2017/18, como também aquele com mais minutos, estatuto que Sarr vai ostentando por uma diferença bastante curta (25 minutos).

Médio soma mais jogos do que Sarr e Felipe Anderson juntos e é o único que faz o FC Porto pensar se deve ser feito um esforço para que fique na próxima época. Liverpool admite vender, mas pelo preço certo

Apesar de possuir características que sempre agradaram a Sérgio Conceição, ao ponto de o treinador ter dado o "ok" para que o seu empréstimo fosse solicitado ao Liverpool, o aparecimento "tardio" de Grujic deveu-se mais a questões estratégicas do que outra coisa. Atendendo a que o treinador dá preferência a um esquema que contempla a utilização de dois médios, bem como o alto rendimento apresentado por Sérgio Oliveira no começo da época, o sérvio não teve outra alternativa se não esperar por uma oportunidade. Ela chegou com o Chelsea e daí para cá tem sido sempre a somar, aproximando-se mais do que pretende para eventualmente aceitar continuar no futuro. Isto, claro, se o FC Porto convencer os "reds" a baixar as suas pretensões (20 M€) num eventual negócio. Um caso a tratar no verão.