Mehdi Taremi alcança Gonçalo Ramos no topo dos artilheiros da Liga Bwin

O avançado iraniano apontou um hat-trick frente ao Arouca esta quarta-feira.

Mehdi Taremi fez um hat-trick na goleada do FC Porto ao Arouca (5-1) e, desta forma, alcançou Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, no topo dos artilheiros da Liga Bwin.

Os dois jogadores levam nove golos apontados, seguindo-se Fran Navarro, ponta de lança espanhol do Gil Vicente, na lista, com oito remates certeiros.

Recorde-se que o internacional iraniano chegou ao 21º tento da conta pessoal na presente época (18 ao serviço dos dragões e três pela seleção).