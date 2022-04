Taremi e Evanilson formam a terceira dupla mais goleadora da era Conceição

Brasileiro atingiu meta dos 20 golos esta época e duo com Taremi já rendeu 42. Parelhas Marega-Aboubakar (49) e Marega-Soares (43) na mira. Objetivos cumpridos: antes do arranque da época, o camisola 30 traçou as duas dezenas de golos como meta; Taremi nunca ficou abaixo dessa fasquia desde que chegou ao futebol europeu.

O triunfo dilatado (7-0) de anteontem sobre o Portimonense permitiu que o FC Porto ampliasse o registo ofensivo na Liga Bwin para 79 golos marcados e, em simultâneo, que Taremi, autor de um hat-trick, e Evanilson (bisou) engordassem as contas pessoais.

O iraniano soma agora 22 tentos, o brasileiro 20 - totalizam 42 - e, em conjunto, tornaram-se na terceira dupla de avançados a superar as duas dezenas de golos cada numa só temporada da "era Conceição".