Médio do Kosovo reforça os sub-19 do FC Porto: "Sentimento incrível"

Gentrit Salihu tem 18 anos e é apadrinhado por Frasco nesta aventura no futebol português.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a contratação de Gentrit Salihu para a equipa de sub-19. Trata-se de um médio defensivo de 18 anos, natural do Kosovo, e que na última época esteve ao serviço do FC Besa Pejë, do país natal, tendo realizado dois golos em 29 jogos do campeonato.

"É um sentimento incrível chegar ao maior clube de Portugal. Estou ansioso por me juntar à equipa e entusiasmado para começar a treinar e a jogar. Dou tudo de mim todos os dias e trabalho duro, pois só assim conseguirei concretizar os meus sonhos. Quero ajudar a equipa a ser mais forte e eu próprio quero ser melhor. Temos um grupo unido e competitivo, que quer ajudar o FC Porto a ter sucesso", afirmou a promessa aos meios oficiais do FC Porto.

Os reforços das equipas jovens são apadrinhados por ex-jogadores do FC Porto, cabendo esse papel a Frasco no caso de Gentrit Salihu. "Ele tem que perceber que chegou a um clube com uma enorme exigência e com uma dimensão enorme a nível mundial. Naturalmente que estamos aqui para o ajudar a integrar-se com maior facilidade e tenho a certeza de que é isso que vai acontecer. Estaremos aqui sempre para o apoiar, mas essa é a maneira de estar deste clube. A primeira coisa que procuramos transmitir é respeitar sempre o símbolo do FC Porto, seja dentro ou fora do campo. A partir daí, temos de permitir que ele desenvolva todo o seu valor e potencial, podendo, quem sabe, chegar à equipa principal.", considerou o campeão europeu em Viena e atual adjunto dos sub-19.