Médio assina contrato de formação: "Gostava de ter uma carreira como João Mário e Diogo Costa"

Duarte Sousa, 13 anos, assinou contrato de formação com o FC Porto, seguindo para a segunda temporada nos dragões. Confira as declarações do jovem aos meios de comunicação do FC Porto:

Sentimento: "É um dia muito especial por estar a assinar por um clube da grandeza do FC Porto e estou muito feliz pela confiança que o clube depositou em mim."

Foco no futuro: "O meu objetivo é poder jogar neste estádio pela equipa principal, principalmente um jogo de Champions, que é sempre especial. Gostava de ser o jogador mais jovem de sempre a atingir esse patamar."

Percurso até ao Olival: "Comecei a jogar futebol aos quatro anos no Hernâni Gonçalves, fiquei lá até aos 10, fui para o Famalicão, mas passado uma época o FC Porto chamou-me e vim."

Exemplos a seguir: "A minha referência, pelo estilo de jogo, é o Matheus Uribe, mas gostava de ter uma carreira como as do João Mário e do Diogo Costa, que cumpriram todos os passos na formação e conseguiram chegar à equipa A."