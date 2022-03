Mbemba titular no empate do Congo frente a Marrocos

No jogo da primeira mão do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo do Catar.

O Congo recebeu a seleção de Marrocos na capital Kinshasa e empatou a uma bola, com Chancel Mbemba, central do FC Porto, a atuar os 90 minutos do lado dos "leopardos".

Na partida de abertura do play-off de acesso ao Mundial do Catar na zona africana, o Congo até se colocou em vantagem, logo aos 12 minutos, por intermédio de Yoane Wissa, após assistência de Edo Kayembe. Porém, no segundo tempo, Marrocos foi à procura da igualdade no marcador e, depois de Ryan Mmaee ter desperdiçado um penálti aos 54", Tarik Tissoudali saiu do banco para dar o empate aos "leões do Atlas", aos 76 minutos.

Com este resultado, ambas as seleções chegam à segunda mão com legítimas esperanças de marcar presença no Campeonato do Mundo. O duelo decisivo está agendado para terça-feira, dia 29, a partir das 20h30, em Casablanca.