Mbemba: "Sérgio Conceição é o exemplo, trabalha mais que os jogadores"

ENTREVISTA, PARTE I - Congolês lembra os anos no Dragão e a forma como conquistou o seu espaço e nunca mais o perdeu. Elogios vincados ao treinador; Central recorda a passagem pelo FC Porto, onde foi orientado por um treinador que resiste à saída porque se sente em casa. Da parceria com Pepe aos elogios a Otávio e a Uribe, o defesa abre o livro a O JOGO.

Figura destacada do Marselha, comandante imperial desde a chegada, o congolês Mbemba teve um rendimento extraordinário na época de estreia em França, após quatro realizadas no FC Porto, onde capitalizou as qualidades com Sérgio Conceição nas três últimas. O central tem, por estes dias, somado honras como foram a presença no onze do campeonato francês, tendo ainda sido eleito o melhor jogador africano no campeonato mais abundantemente concorrido por jogadores do continente. O último diploma foi o de embaixador do futebol congolês, atribuído pelo presidente Félix Tshisekedi, num encontro em Kinshasa, com o acréscimo de ser um louvor inédito.

Aos 28 anos, Mbemba comprovou toda a clareza do seu jogo, compromisso espartano e uma regularidade inabalável, mesmo nos intervalos mais críticos do coletivo.