Mbemba regressa na quarta-feira ao Olival

Está prevista para quarta-feira a reintegração de Mbemba nos trabalhos do FC Porto, depois de ter realizado dois jogos da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, com a seleção da RD Congo. O segundo foi disputado ao início da tarde de segunda-feira, contra o Benim (1-1), e o portista acabou por jogar a totalidade do tempo, o que significa que se apresentará no Olival com 180 minutos de desgaste.

O central foi mais uma vez utilizado no meio-campo por Héctor Cúper, embora no sábado, com o Sporting, deva regressar à posição habitual no eixo da defesa, ao lado de Pepe.

Só uma (inesperada) lesão levará Sérgio Conceição a prescindir de Mbemba, que adquiriu o estatuto de titular há duas épocas e não será o facto de estar em final de contrato a levar o treinador a repensar essa opção.