Mbemba regressa da seleção com um trunfo a pensar na Taça

Congolês foi titular no eixo da defesa no particular com o Senegal e somou 173 minutos de jogo na dupla jornada pela seleção.

Mbemba jogou no eixo da defesa da seleção da República Democrática do Congo, no particular com o Senegal, que decorreu em Amiens (França). Os congoleses acabaram por perder 3-1 e o defesa do FC Porto cedeu o lugar a seis minutos do final.

Esta temporada, pela equipa principal dos azuis e brancos, Mbemba soma 163 minutos de jogo repartidos por quatro encontros - V. Guimarães, Santa Clara, a contar para o campeonato e para a Taça da Liga, e Rio Ave - , pelo que esta dupla jornada com a seleção congolesa contra a Argélia e o Senegal permitiu acrescentar mais 174 minutos de utilização, o que deverá beneficiar o jogador, que deverá chegar com mais ritmo competitivo para o jogo da Taça de Portugal, com o Coimbrões, onde, tudo indica, Sérgio Conceição deverá dar-lhe uma nova oportunidade no onze inicial.