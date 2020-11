Mbemba recorda a infância no Congo: "Se não houvesse nada, não havia, não jantávamos"

Filho de mãe basquetebolista e pai futebolista, Mbemba é hoje um dos mais conceituados jogadores da RD do Congo e por estes dias titular do FC Porto. Entrevistado pela Dragões, o defesa fala de uma vida marcada pela infância em África

Dificuldades na infância: "Em África, as famílias sonham ser ricas, mas nós não éramos assim. Em certos dias, tomava o pequeno-almoço de manhã e depois, à noite, se não houvesse nada, não havia, não jantávamos. Vivíamos dessa maneira, aceitámos essa realidade. Alguma coisa teríamos de comer a cada dia e eu ajudava no que podia. As dificuldades deram-me força para trabalhar. Hoje em dia, fico muito feliz quando olho para a minha família e vejo como se encontra."

O esforço em nome da família: "Trabalho arduamente, de facto. O meu esforço é a pensar na minha família que está no Congo e nas pessoas que estão mais próximas de mim, ou seja, os meus filhos e a minha mulher. Esgoto as minhas forças para dar qualidade de vida aos meus familiares. Não desfruto muito, mas vou fazê-lo quando a minha carreira terminar."

"Quando acabar a carreira de futebolista, quero manter-me no mundo do futebol, mas também voltarei a dar atenção ao setor da eletricidade para aprender um pouco mais. É algo perfeitamente normal na vida."

A vontade de ser eletricista: "Estudei em África para me tornar profissional nessa área, mas tive de abandonar os estudos no quinto ano por falta de meios. Era uma espécie de paixão minha, que se desenvolveu a partir do momento em que comecei a ver o meu tio desempenhar a atividade. Perguntei a mim próprio por que não faria o mesmo. Quando acabar a carreira de futebolista, quero manter-me no mundo do futebol, mas também voltarei a dar atenção ao setor da eletricidade para aprender um pouco mais. É algo perfeitamente normal na vida."

Mãe basquetebolista e pai futebolista: "Peço conselhos desde cedo ao meu pai, porque ele jogou futebol, mas muitos são-me dados pela minha mãe. É alguém que chegou a um patamar muito elevado na seleção nacional de basquetebol e por isso é muito importante neste aspeto."