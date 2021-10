Mbemba integrado no treino do FC Porto na véspera da receção ao Milan

Nos 15 minutos abertos do treino à Comunicação Social, viu-se o defesa a correr, lado a lado, com os restantes 27 companheiros do plantel

Mbemba integrou, esta segunda-feira, o treino conjunto do FC Porto de preparação para o jogo com o Milan, relativo à terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, agendado para o dia de amanhã.

Nos 15 minutos abertos à Comunicação Social, foi possível observar o defesa-central a correr, lado a lado, com os restantes 27 companheiros do plantel às ordens de Sérgio Conceição, no Olival, que se encontra, assim, na máxima força.

Até ao passado domingo, o central congolês trabalhou em regime de treino condicionado devido a uma lesão sofrida ao serviço da seleção, em 10 de outubro, num dos tornozelos, tendo deixado o relvado em evidentes dificuldades.