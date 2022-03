Mbemba gera preocupação: central joga todos os minutos desde dezembro

Pausa FIFA não compromete preparação do encontro com o Santa Clara, mas traz receios por causa do estado físico de alguns internacionais. Dos titulares, Taremi, Vitinha, Zaidu e Uribe voltam frescos.

Desta vez, Sérgio Conceição não tem razões de queixa do tempo em que vai ter à disposição os internacionais do FC Porto. O jogo com o Santa Clara é só na segunda-feira e esta manhã apenas Eustáquio não estará ao serviço. Contudo, há alguns motivos de preocupação com o desgaste. Sobretudo de Mbemba, Otávio e João Mário. O caso do central é o mais evidente.

Não só é o jogador mais utilizado esta temporada, como não tem descanso: desde dezembro que soma todos os minutos. Agora, foi à seleção e hoje apresenta-se ao trabalho com mais jogos completos nas pernas. Mbemba superou já os quatro mil minutos (4062") entre clube e seleção, sendo mesmo o único jogador de campo que atua em Portugal que passou essa fasquia desde que começaram as competições oficiais de 21/22. Só Vlachodimos tem mais (4320"), mas esse é guarda-redes. Tal como Diogo Costa, o outro portista que volta das seleções como totalista.

Otávio e João Mário também jogaram bastante e o seu estado físico terá de ser bem gerido, sobretudo no caso do lateral já que não há alternativas neste momento. Por outro lado, Zaidu, Vitinha e Uribe, habituais titulares no FC Porto, não sofreram um desgaste grande. O colombiano, além das viagens, só jogou 16" e na madrugada de quarta-feira nem sequer saiu do banco no triunfo dos cafeteros na Venezuela (1-0, com golo de James). Um resultado insuficiente para chegar ao Mundial. Igual destino, recorde-se, tiveram Zaidu (Nigéria) e Mbemba (República Democrática do Congo).