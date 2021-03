Mbemba gera apreensão no FC Porto: recuperação difícil para a Champions

Central tem uma tendinite no joelho esquerdo que o afasta do Gil Vicente e não é certo que esteja recuperado para Turim.

Mbemba está a contas com uma tendinite no joelho esquerdo e, ao que tudo indica, vai falhar a visita ao terreno do Gil Vicente, sábado à tarde (18 horas), não sendo ainda certo que recupere a tempo de fazer dupla com Pepe na deslocação a Turim, na terça-feira, onde os dragões vão tentar segurar a vantagem (2-1) conseguida na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Numa altura em que problemas defensivos do FC Porto estão na ordem do dia, na sequência de mais um jogo com três golos encaixados, a indisponibilidade do congolês para Barcelos acaba por ser mais preocupante. Diogo Leite, Sarr e Marcano são os candidatos à vaga.

Mbemba, recorde-se, teve de abandonar a partida com o Braga ainda na primeira parte, já depois de Nélson Puga, clínico dos dragões, lhe ter colocado uma proteção à volta do joelho esquerdo. Na quinta-feira de manhã, o central foi reavaliado e os exames acusaram uma tendinite (inflamação no tendão da patela do joelho). O tempo de paragem neste tipo de lesões varia consoante o grau de gravidade e a resposta do atleta ao tratamento, mas há casos que em que foram precisas mais de duas semanas. Para já, é quase certo que não estará em Barcelos. "O Senhor é bom mesmo nos momentos de dificuldade, se confiares nele, ele responderá", escreveu o central congolês na sua conta do Instagram.

Sérgio Conceição vai ser obrigado a mexer de novo no eixo da defesa na visita a Barcelos. Má exibição de Sarr na Taça deve afastá-lo do onze. Diogo Leite na calha, mas Marcano poderá ser a surpresa

Sendo assim, Conceição vai ter de apresentar uma nova dupla de centrais. Pepe tem lugar cativo e para seu companheiro, como dissemos, há três candidatos. Atendendo à fraca exibição contra o Braga, Sarr terá perdido a corrida, pelo que Diogo Leite apresenta-se como a hipótese mais provável. Contudo, há uma outra hipótese: Marcano. O espanhol está apto, já fez 90 minutos pela equipa B na semana passada e caso Conceição considere que já está em condições de fazer um jogo de elevado risco poderá promover já o seu regresso.