Mbemba faz apelo ao governo da RD Congo: "É a honra da nação que está em jogo..."

Jogador do FC Porto fez um pedido ao governo para o jogo decisivo na qualificação para o Mundial'2022.

A RD Congo, de Chancel Mbemba, central do FC Porto, tem no domingo um jogo decisivo contra o Benin (13h00) - o Benim ocupa o primeiro lugar do grupo J, com 10 pontos, mais dois do que a RD Congo (oito) e mais três do que a Tanzânia (sete) -, na fase de qualificação para o Mundial'2022, e o jogador do emblema azul e branco fez um apelo ao governo.

"Peço ajuda ao governo, este é um jogo muito importante. Eu sei do que estou a falar. O governo e a FECOFA [Federação congolesa] terão de se unir para preparar o jogo. É a honra da nação que está em jogo", começou por dizer Mbemba em declarações à Imprensa, à saída da Tanzânia, onde a RD Congo derrotou a formação da casa por 3-0, na quinta-feira.

"Quando a equipa não ganha, os jogadores são atacados, mas somos nós que estamos no terreno e somos nós que dominamos as realidades. Por isso, pedimos ao governo que apoie a FECOFA para preparar bem este jogo", concluiu.