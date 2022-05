Mbemba falha convocatória da RD Congo para "tratar de transferência"

Chancel Mbemba está de saída do FC Porto

Central não disputará, em junho, duelos de qualificação para a CAN'2023 com Gabão e Sudão

Chancel Mbemba, defesa em final de contrato com o FC Porto, falhou a recente convocatória da República Democrática do Congo por estar a cuidar do futuro, indicou a Federação local.

De acordo com uma nota publicada, este sábado, pela órgão federativo do país africano, o central, um dos habituais titulares do FC Porto em 2021/22, "está dispensado para tratar de negociações para transferência para outro clube", lê-se.

Chancel Mbemba, não convocado pelo selecionador Héctor Cúper, falhará, assim, os duelos de apuramento para a próxima edição da Taça Africana das Nações contra Gabão e Sudão, agendados para os dias 4 e 8 de junho, respetivamente.

O central, que está de saída do FC Porto, conforme O JOGO noticiou oportunamente, foi associado, entretanto, ao reforço de clubes como Milan, Lyon e Bétis.