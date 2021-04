Mbemba elogia e detalha relação com Sérgio Conceição: "Quando cometo um erro..."

Em entrevista a um canal belga, o central do FC Porto elogiou a ética de trabalho do treinador.

O percurso do FC Porto na Liga dos Campeões despertou a curiosidade da Imprensa internacional à volta da equipa e as exibições de Mbemba ao longo desta época deixaram a Bélgica, país onde deu nas vistas, particulamente intrigados.

Em entrevista ao canal "RTBF", o central congolês dos dragões elogiou Pepe, disse ainda não ter atingido o potencial máximo e abordou a relação com o treinador, Sérgio Conceição, que considera um treinador distinto.

"O mais importante para o treinador é o rigor, o amor pelo trabalho e o amor pela vitória. É essa a sua força", descreveu o jogador natural de Kinshasa, já habituado à exigência diária que o técnico de 46 anos, que dá "muita atenção ao pequeno detalhe" e não tem "espaço para o erro". De resto, o defesa já sentiu na pele essa forma de ser de Conceição. "Quando cometo um erro, ele vem imediatamente dizer-me que tive culpa", revelou.

O entendimento de Mbemba do português melhora a cada dia que passa e, por isso, o central assume sentir-se bem em Portugal, até porque desfruta muito "do sol e das pessoas". Só tem "pena" que a pandemia o obrigue a passar tanto tempo em casa, ainda por cima sozinho, porque a mulher e os filhos encontram-se na Bélgica. "É muito difícil. Quando estou sozinho em casa, tenho um pouco de dificuldade, mas quando estou com as crianças fico bem", admitiu Chancel, que gracejou quando lhe questionaram quem preparava as refeições. "Aprendi a cozinhar [risos]. Algumas receitas com a minha esposa e outras em África", rematou.