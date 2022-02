Mbemba eleito o melhor defesa da Liga em janeiro

Depois de Diogo Costa, também o congolês do FC Porto foi distinguido pela Liga.

Depois de Diogo Costa (melhor guarda-redes), o FC Porto recebeu mais uma distinção referente aos melhores de janeiro da Liga: Mbemba foi eleito o melhor defesa pelos treinadores do principal escalão do futebol nacional, com 13,91 por cento dos votos.

Em segundo lugar da eleição ficou Rúben Fernandes, do Gil Vicente, com 13,25% dos votos, enquanto Gonçalo Inácio (Sporting), completou o pódio, com 11,92%.

Em janeiro, Mbemba foi titular nos quatro jogos que o FC Porto fez para o campeonato, que os dragões contaram por vitórias.