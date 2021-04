Mbemba deixa belgas intrigados, fala sobre Pepe e avisa: "Ainda não..."

Central do FC Porto sente-se satisfeito com a evolução nas duas últimas épocas, mas acredita que há espaço para melhorar.

O percurso do FC Porto na Liga dos Campeões despertou a curiosidade da Imprensa internacional à volta da equipa e as exibições de Chancel Mbemba ao longo desta época deixaram os belgas particularmente intrigados.

Terá o congolês finalmente atingido todo o potencial que lhe era atribuído quando surgiu no Anderlecht, com apenas 19 anos? A questão foi-lhe colocada durante uma entrevista para o canal "RTBF", à boleia do crescimento evidenciado desde a última temporada, após ter perdido algum protagonismo durante a passagem pelo Newcastle. "Ainda não [atingi todo o potencial]", garantiu o central. E a justificação atrelada à convicção é bastante simples. "Aprendemos e evoluímos todos os dias com o trabalho. Por isso, vou continuar a trabalhar", sustentou, lembrando que não é fácil estar sempre ao mesmo nível.

Para ultrapassar os próprios limites, Mbemba procura inspiração em Pepe. "Ele é uma máquina", elogiou o defesa de 26 anos, convencido de que tem adquirido "muita experiência" com o internacional português, 12 anos mais velho. "Ainda hoje ele continua a demonstrar a sua qualidade. Dá-me muito orgulho jogar ao lado dele", assegurou o 19 portista, que olha para o capitão como uma referência e não apenas mais um parceiro. "Não vou dizer que sonhei com isto, mas a verdade é que hoje percebo o que é jogar ao lado do Pepe e posso dizer que é muito fácil, porque ele fala muito e trabalha imenso", explicou.