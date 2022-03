Mbemba convocado pela RD Congo para o play-off de apuramento para o Mundial'2022

Central do FC Porto faz parte da lista de 28 eleitos do selecionador Héctor Cúper.

Chancel Mbemba, central do FC Porto, está entre os 28 eleitos do selecionador da República Democrática do Congo, Héctor Cúper, para o play-off de apuramento para o Mundial'2022, frente a Marrocos.

Os jogos entre República Democrática do Congo e Marrocos estão agendados para 25 e 29 de março.