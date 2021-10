Mbemba com "moral em alta" na República Democrática do Congo

Mbemba, central do FC Porto

Central do FC Porto antes de mais um jogo de apuramento para o Mundial.

Chancel Mbemba, central do FC Porto, está inserido nos trabalhos da seleção da República Democrática do Congo, que prepara os próximos encontros da zona africana de apuramento para o Mundial. O jogador falou esta quarta-feira em conferência de imprensa, antes da partida com Madagáscar.

"Nós estamos prontos. Estamos aqui para suar a camisola. Sabemos o que o povo congolês quer: a vitória. Mesmo que no futebol nunca seja fácil conquistar a vitória, vamos dar o nosso coração e a nossa alma por isso", afirmou Mbemba, garantindo que "a moral está a 100%".

Mbemba também falou sobre a possibilidade de atuar no meio-campo defensivo. "Nós estamos aqui com um dever, se o treinador precisar de mim nessa posição eu vou. Devemos saber como nos sacrificar também pelo povo congolês. Graças a Deus posso jogar em várias posições", apontou, convencido de que o futuro da seleção será risonho.

"Sabemos o que estamos a fazer. Eu entendo a pressão e expectativas. Aceitamo-las. Agora vamos esperar até amanhã, Deus vai ajudar-nos", atirou.

A República Democrática do Congo empatou os dois jogos já realizados para o Grupo J da zona africana de apuramento, liderado pela Tanzânia e Benim, com quatro.