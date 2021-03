Mbemba chamado pela seleção para a luta pela CAN

Central leva 33 jogos na temporada e vai estar presente nos jogos da República Democrática do Congo com Gabão e Gâmbia

Chancel Mbemba está na lista de convocados do selecionador da República Democrática do Congo, Christian N"Sengi, para os derradeiros jogos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN'2021).

Nas duas últimas jornadas do Grupo D, a RD do Congo defronta o Gabão e a Gâmbia, a 25 e 29 de março, partidas decisivas nas contas do apuramento para a fase final da competição, e o central do FC Porto que leva 33 jogos na temporada é uma das armas da seleção, na qual já somou 57 internacionalizações.

A RD Congo ocupa o terceiro lugar do grupo, com seis pontos, menos um que a Gâmbia (1.º) e o Gabão (2.º). Já Angola está em último lugar com um ponto.