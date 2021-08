O defesa do FC Porto é um dos 24 selecionados por Hector Cuper

Mbemba, defesa do FC Porto, foi convocado pela seleção da República Democrática do Congo para os jogos de qualificação do Mundial'2022, que vai ser disputado no Qatar.

Mbemba é um dos 24 convocados, escolhidos pelo selecionador Hector Cuper.

A seleção congolesa tem encontros marcados com a Tanzânia no dia 3 de setembro e com o Benim no dia 7.