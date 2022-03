Mbemba carrega sonho de um país: "fulcral" na seleção e "com nível para chegar mais longe"

Defesa terá "grande responsabilidade" sobre os ombros no play-off com Marrocos, que vai decidir o apuramento para o Mundial. Situação contratual com os dragões gera expectativa no país natal.

O FC Porto só volta a jogar a 4 de abril, ante o Santa Clara, mas nem por isso Mbemba poderá descansar. O defesa é um dos vários dragões que, nos próximos dias, terão a missão de tentar carimbar o passaporte para o Mundial deste ano e, no caso de Chancel, a responsabilidade é acrescida: além de ser o mais internacional (65 partidas) dos convocados da República Democrática do Congo, é também o jogador mais utilizado do plantel portista esta temporada, pelo que boa parte da esperança do povo congolês para o play-off decisivo com Marrocos recai sobre o central.