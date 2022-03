Mbemba: Bétis mais longe, mas outros dois clubes são apontados ao central

Defesa do FC Porto termina contrato no final da época.

Em final de contrato com o FC Porto, e por isso livre para se comprometer com outro clube para a próxima temporada, Chancel Mbemba é notícia de mercado. Segundo escreve o "estadiodeportivo.com", de Espanha, o central congolês fazia parte de uma lista de opções do clube de Sevilha, interessado em reforçar o plantel com jogadores a "custo zero".

A contratação do central Luiz Felipe, que alinha atualmente na Lázio, parece, todavia, ter esfriado a cobiça no congolês, mas a publicação indica o interesse do Milan e Lyon, citando o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

Curiosamente, são dois clubes que Mbemba defrontou esta temporada: o conjunto italiano na fase de grupos da Champions e os franceses dos oitavos de final da Liga Europa.

O defesa de 27 anos cumpre a quarta temporada no FC Porto e é um habitual titular, com 38 jogos e um golo marcado esta epoca.