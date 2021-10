Mbemba assegura que lesão sofrida pelo Congo "não é profunda"

Central lesionou-se, com aparente gravidade, num duelo de qualificação para o Mundial'2022, realizado no passado domingo

Saído lesionado do duelo entre Congo e Madagáscar, com evidentes dificuldades em pousar o pé direito no relvado, o defesa portista Mbemba garantiu, esta segunda-feira, que a gravidade não é elevada e que voltará fortalecido à ação, sem denotar quando.

"Olá a todos. Como viram ontem, saí com uma lesão. Fui atendido e suturado diretamente. A lesão não é profunda. Voltarei mais forte para a equipa [do FC Porto], com a ajuda de Deus. Obrigado a todos pelas vossas mensagens. Estamos juntos", escreveu Mbemba na rede social Instagram.

O central do FC Porto magoou-se aos 14 minutos do jogo de qualificação para o Mundial'2022 ao ser alvo de uma entrada ríspida de um adversário, tendo ficado visivelmente queixoso e necessitado de apoio para sair das quatro linhas.

Por agora, ainda é desconhecida a real extensão do problema sofrido por Mbemba no decurso do Congo-Madagáscar, no passado domingo, mas o treinador Sérgio Conceição deverá ter uma contrariedade para o(s) próximo(s) desafio(s).