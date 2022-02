Mbemba, a vitória e um golo especial: "O que mais poderia pedir?"

Central apontou, em Arouca, o primeiro golo da temporada.

Chancel Mbemba fez o segundo golo do FC Porto em Arouca, no triunfo dos dragões por 2-0, apontando o primeiro da conta pessoal na atual temporada. O internacional pela República Democrática do Congo reagiu ao momento com uma mensagem nas redes sociais.

"Mais uma vitória e meu primeiro golo da temporada. O que mais poderia pedir? Obrigado a todos os meus companheiros de equipa. Avançamos juntos" escreveu o central.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Chancel Mbemba Actualités (@chancelmbembaactualites)

Mbemba, 27 anos, cumpre a quarta temporada de dragão ao peito, depois de trocar o Newcastle pelo futebol português.