Matheus Uribe reacende chama da final da Taça de Portugal

Porto, 30/04/22 - O FC Porto recebeu esta tarde o FC Vizela no Estádio do Dragão, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin 2021/22 Matheus Uribe (Pedro Correia/Global Imagens)

Grujic, titular na ausência de Matheus, continua de prevenção. Treino deste sábado será decisivo para avaliar a evolução do colombiano, que soma menos minutos em 2021/22 do que nas duas épocas anteriores.

Matheus Uribe deu na sexta-feira um passo importante rumo à recuperação total do problema muscular que o afastou dos últimos dois jogos e já vislumbra a presença na final da Taça de Portugal, domingo (17h15), frente ao Tondela.

Médio ainda não está a cem por cento, mas já integrou o treino de sexta-feira e aponta ao Jamor

Sérgio Conceição anunciou que o médio colombiano integrou o treino matinal, depois de ter começado "à parte" do restante plantel. "É uma lesão muscular e cada dia que passa é importante para a avaliação e essa possibilidade de ir a jogo ou não", detalhou, cauteloso, o treinador do FC Porto, pelo que a sessão de hoje será crucial para perceber a evolução do jogador.

O problema físico do camisola 8 remonta ao início de abril, quando teve de ser substituído no início da segunda parte da receção ao Santa Clara. Retornou à competição contra o Vizela, no dia 30, numa partida em que atuou 45" após praticamente um mês de fora. Quando tudo indicava que seria titular no clássico da Luz, Uribe sofreu uma recaída e voltou ao boletim clínico, falhando, também, o embate com o Estoril, no último fim de semana. As perspetivas para o Jamor não eram animadoras, uma vez que, no arranque da semana de trabalho, o internacional cafetero mantinha-se cingido a tratamento e trabalho de ginásio. Contudo, Matheus fez um esforço suplementar, abdicando, inclusive, da folga de segunda-feira para realizar tratamento. Agora, ainda que a recuperação a tempo de alinhar no duelo de amanhã não seja uma certeza absoluta, trata-se de um cenário que vai ganhando força.

Em todo o caso, Grujic, que assumiu a vaga de Uribe no meio-campo, está à disposição para continuar a colmatar a ausência do colombiano. Com uma série de sete jogos a titular, o sérvio atravessa a melhor fase da temporada e Conceição não se coibiu de manifestar publicamente a confiança que nutre pelo 16... e por Eustáquio, outra opção para o miolo.

"Tenho confiança total no Stephen, no Marko [Grujic] e em todos os jogadores que podem desempenhar as funções que o Matheus tem desempenhado durante mais tempo na nossa equipa", assinalou o técnico portista na véspera do clássico que deu o título aos dragões, há quase duas semanas. Quanto a Uribe, esta é a época com menos minutos (2921') do centrocampista desde que chegou ao FC Porto, em 2019. Se jogar a final do Jamor, Matheus, de 31 anos, vai fechar a temporada com 38 jogos. Em 2020/21, acumulou 46 partidas (3807') e na anterior 41 (3268').