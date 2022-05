A utilização do médio na final da Taça de Portugal, contra o Tondela, está complicada. Na segunda-feira, dia do regresso aos treinos para preparar o jogo com o Estoril, fez tratamento e trabalhou no ginásio.

