Martínez treinou sozinho em Gaia, vê nó quase desatado e deve ser oficializado hoje

Toni Martínez exercitou-se no recinto do Candal

Famalicenses receberam a garantia quanto aos prazos de pagamento e a operação deve ser anunciada ainda este sábado. Espanhol vê, desta forma, concretizado um desejo assumido há sensivelmente um mês

O nó que FC Porto e Famalicão precisavam desatar para encerrar o processo de transferência de Toni Martínez para o Dragão foi praticamente ultrapassado, ontem, sexta-feira, ao final da noite, pelo que ainda este sábado deverá colocar a assinatura num contrato que será válido para as próximas cinco temporadas.

O clube minhoto recebeu todas as garantias que pretendia dos azuis e brancos em relação aos prazos de pagamento do avançado, que custará aos cofres portistas uma verba entre os três e os quatro milhões de euros (valor da cláusula de rescisão), e deu autorização para desbloquear uma operação que começava a arrastar-se no tempo.

A demora, de resto, acabou por provocar uma situação algo inusitada, uma vez que o espanhol, que cumpriu os exames médicos durante o dia de quinta-feira, viu-se na sexta-feira a treinar sozinho para manter a forma física. Fê-lo no recinto do Candal (Vila Nova de Gaia), por onde também passou há poucos dias James Rodríguez, enquanto esperava que as negociações entre o Real Madrid e o Everton se concluíssem.

Não Perca FC Porto Evanilson, reforço do FC Porto, à lupa: "Faz-me lembrar o Hulk" O JOGO pediu a dois treinadores que estiveram este ano a trabalhar no Brasil para analisar o mais recente reforço do FC Porto. Conclusão: vai encaixar na perfeição na ideia de Sérgio Conceição.

Depois de ter assumido um compromisso verbal com o FC Porto há sensivelmente um mês, Toni Martínez esperava que as negociações entre os clubes ocorressem com outra celeridade, a fim de poder começar a trabalhar rapidamente com Sérgio Conceição.

A demora, porém, faz com que chegue ao Dragão a uma semana da estreia dos dragões no campeonato, frente ao Braga, e sem qualquer particular efetuado. O último, recorde-se, está previsto para este sábado, com o Nacional. Por isso, o espanhol que na última época fez 14 golos no Famalicão parte em desvantagem em relações aos concorrentes, principalmente os outros reforços para o sector mais ofensivo, como Taremi ou Evanilson.