Martínez, o grupo da Champions, os jovens e Corona: "Temos um plantel para dar que falar"

Declarações do avançado do FC Porto em entrevista ao programa "Carrusel Deportivo", da rádio Cadena Ser.

Clássico com o Sporting e Champions: "Vamos ter um jogo em Alvalade que será muito, muito difícil. Queremos voltar ao nosso lugar, ser campeões. Depois temos a Champions, dia 15. É normal que os jogadores, queiram ou não, gostem sempre mais destes jogos grandes, estejam mais concentrados... No ano passado fizemos uma grande campanha na Champions, espero que no mínimo se repita, embora estejamos num grupo muito difícil."

Atlético agora com Griezmann: "Não está mal... Mas também temos as nossas armas e vamos tentar utilizá-las ao máximo. Vai ser um grande jogo"

Principal objetivo: "Sabemos a importância da Champions para o clube, de voltar a estar lá, mas sabemos que temos um grupo difícil, em todos os jogos podemos ganhar pontos, mas o nosso objetivo principal é voltar a ser campeões, voltar a conseguir o título da Liga, para mostrar que somos a melhor equipa de Portugal."

PSG? "Oxalá tenhamos a possibilidade de jogar contra eles, significava que tínhamos passado o grupo."

Jovens do FC Porto: "Temos uma equipa muito competitiva, com jovens de grande qualidade. Vitinha, que jogou no Wolverhampton no ano passado, João Mário, que tem jogado todas as semanas... Temos um grupo de jovens que começaram fortes esta época e já são uma realidade na primeira equipa, somando vários minutos. Pouco a pouco estão a ganhar protagonismo. Têm muito para aprender, mas têm uma qualidade brutal."

Corona: "É importante que Corona tenha ficado connosco. Fala-se muito, quem vem, quem vai, e é normal que os jogadores por vezes saiam afetados. O mercado já fechou e ainda bem, quem ficou está a 100 por cento. Juntos acho que temos um plantel para dar que falar esta época."