Marko Grujic ainda no boletim clínico: as notas de mais um treino do FC Porto

Na mira está a partida de Famalicão, da segunda jornada da Liga Bwin.

O plantel do FC Porto cumpriu esta sexta-feira mais uma sessão de trabalho tendo em vista o jogo de Famalicão, para a segunda jornada da Liga Bwin. De acordo com a informação disponibilizada no site oficial, Marko Grujic mantém-se no boletim clínico, tendo realizado treino condicionado, tal como na véspera.

Às 10h30 de sábado há novo treino no Olival, com Sérgio Conceição a fazer a conferência de imprensa de antevisão a partir das 12h00.

Famalicão e FC Porto medem forças numa partida que tem o início marcado para as 18h00 de domingo.