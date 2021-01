Marius deixa mensagem nas redes sociais depois de rescindir com o FC Porto

Avançado mostra-se eternamente grato ao clube que lhe abriu as portas do futebol europeu.

Marius, avançado de 23 do Chade, deixou este sábado uma mensagem nas redes sociais, depois de rescindir o contrato que o ligava ao FC Porto até final da próxima temporada.

"Gostaria de agradecer inteiramente ao FC Porto, aos adeptos, aos meus companheiros de equipa, às equipas técnicas e a Sérgio Conceição e Rui Barros. Foi um grande orgulho para mim evoluir sob as cores azuis e brancas, serei sempre grato durante toda a minha vida ao FC Porto, por me ter aberto as suas portas e possibilitar-me realizar um sonho. Hoje, os nossos caminhos separam-se, mas o meu coração nunca deixará de o amar e ser grato por essa oportunidade", surge escrito no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marius MM14 (@mariusmouandilmadji)

Marius realizou apenas duas partidas na principal equipa do FC Porto, onde chegou e 2018/19, e com um golo marcado na estreia, frente ao Chaves. Na equipa B totalizou 25 jogos e seis golos. Jogou na última temporada no Aves, por empréstimo, sem qualquer remate certeiro nas 12 partidas efetuadas.