Marítimo-FC Porto: Fábio Veríssimo expulsa Vítor Bruno com vermelho direto

Adjunto do FC Porto foi expulso à passagem do minuto 30 do Marítimo-FC Porto, partida da 18ª jornada da Liga Bwin

O treinador-adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, foi expulso com vermelho direto à passagem do minuto 30 do Marítimo-FC Porto, partida da 18ª jornada da Liga Bwin.

O elemento do banco portista protestou uma falta de Val Soares - já com cartão amarelo desde o minuto 6 - numa saída do FC Porto para o contra-ataque. De imediato viu o vermelho.