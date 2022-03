Mário Jardel entregou a Bota de Ouro e a Bota de Prata ao Museu do FC Porto

Antigo avançado foi um goleador de dragão ao peito, durante quatro temporadas.

Mário Jardel, antigo avançado do FC Porto, entregou esta terça-feira, no Museu do clube, a Bota de Ouro e a Bota de Prata que conquistou ao serviço dos dragões. A informação e a imagem do momento foi partilhada pelo emblema azul e branco nas redes sociais.

Jardel, hoje com 48 anos, representou o FC Porto entre 1996/97 e 1999/2000, antes de uma experiência ao serviço do Galatasaray, da Turquia, e do regresso a Portugal, pela porta do Sporting.

A história de dragão ao peito foi recheada de golos: 35, 39, 38 e 56 em cada uma das temporadas ao serviço do FC Porto.