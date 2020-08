Marega recetivo a renovar com o FC Porto: "Ele está interessado"

No dia em que surgiram rumores do West Ham e do Newcastle, Aziz Ben Aissa, empresário do avançado, garante que ainda não recebeu qualquer proposta por parte dos dragões ou de qualquer outro clube

Marega é um dos jogadores do FC Porto que entrou no último ano de contrato, mas está recetivo a renovar, garantiu-nos o seu empresário, Aziz Ben Aissa. No sábado surgiram rumores do alegado interesse do West Ham e do Newcastle, mas nenhum dos dois emblemas ingleses apresentou qualquer oferta, ao contrário do que foi noticiado.

"Não recebemos qualquer proposta de renovação de contrato com o FC Porto, apesar do Moussa terminar a ligação em 2021, mas também não recebemos qualquer oferta de outro clube", explicou a O JOGO Aziz Ben Aissa.

Marega nunca escondeu que gostaria de jogar no futebol inglês e há um ano até teve tudo acertado com o West Ham, mas Sérgio Conceição não permitiu que o negócio fosse fechado. E nada mudou na vontade do treinador, que pretende ter o maliano à disposição em 2020/21, seja qual for a sua situação contratual.

"O Marega procura um bom projeto no FC Porto ou em Inglaterra", acrescentou o empresário que assegurou ainda que há recetividade para prolongar o vínculo. "Sim, ele está interessado, se surgir uma proposta", sublinhou, negando dessa forma as notícias que garantiam o contrário.

A SAD do FC Porto ainda não avançou, mas deverá fazê-lo em breve, depois de resolver outras questões do mercado que são, naturalmente, mais urgentes. Sabendo da disponibilidade do avançado para continuar, a convicção de que o acordo é possível será grande.