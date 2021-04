Marega reage à notícia de que não renovou com o FC Porto

Maliano garante que não mantém contactos com clubes turcos.

Depois de o empresário de Marega ter negado a notícia de que o maliano estaria de saída do FC Porto, rumo à Turquia, foi o próprio avançado a recorrer às redes sociais para reagir ao tema, negando qualquer contacto com clubes turcos.

"O meu empresário não falou com nenhum jornalista nos últimos dias", começou por afirmar, contrariando a notícia veiculada pelo site Sporx, que cita esta sexta-feira declarações do empresário Aziz Ben Aissa.

"E também devem parar de me associar a clubes da Turquia, não tenho contacto com eles. É tudo falso. Obrigado", concluiu Marega, que na quinta-feira valeu o importante triunfo ao FC Porto sobre o Vitória de Guimarães.

Esta sexta-feira, a O JOGO, o site desportivo turco Sporx noticia que Marega está de saída do FC Porto no final da temporada, citando declarações do empresário do avançado maliano, Aziz Ben Aissa. ""Não conseguimos chegar a um acordo com o FC Porto para prolongar o contrato do Marega" pode ler-se no artigo em que aponta mesmo o Fenerbahçe como destino mais provável.

Ora, contactado por O JOGO, a fim de ser confrontado com as declarações, o agente foi claro, negando por completo ter prestado declarações à imprensa turca em geral e ao site Sporx em particular.