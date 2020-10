Maliano foi poupado no sábado para ser lançado no jogo com o Olympiacos, no qual os portistas tentam chegar a um número simbólico na LIga dos Campeões

Será praticamente com todas as principais armas que tem à disposição no arsenal que o FC Porto se apresentará, esta noite, contra o Olympiacos, para atacar a primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões e a centésima da história do clube na competição (descontando pré-eliminatórias).