"Marega? Não me espanta, havendo comentadores xenófobos e racistas..."

Eduardo Barroso abordou esta terça-feira o racismo de que foi vítima o jogador do FC Porto.

Eduardo Barroso comentou esta terça-feira o episódio de racismo que envolveu Marega em Guimarães, no encontro com o Vitória, da jornada 21 do campeonato. O médico e antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting abordou o tema à saída do tribunal de Monsanto, onde testemunhou no julgamento do ataque à Academia do Sporting.

"Não conheço Marega mas quero mostrar-lhe a minha solidariedade, porque o que lhe fizeram é uma coisa inqualificável", afirmou Eduardo Barroso, que não se mostrou, todavia, surpreendido.

"Isto qualquer dia é uma banalidade e não me espanta que, havendo comentadores xenófobos e racistas, depois haja estas situações. São comentadores que deviam estar fora de painéis televisivos. O Marega é um homem que foi vítima de pessoas que todos os dias são solicitadas a ter atitudes xenófobas e racistas. Sinto muita vergonha em algumas atitudes. Falo nisto porque tenho autocrítica e por vezes penso se terei contribuído para esta vergonha. Também fui comentador, embora não para benefício pessoal", vincou.

Marega, recorde-se, pediu para ser substituído ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, depois de ter sido alvo de cânticos e gritos racistas por parte de adeptos da equipa minhota. Vários jogadores do FC Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, numa altura em que os dragões venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.