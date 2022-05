Marega não esquece o FC Porto: "Campeão na Luz"

Avançado maliano recorreu às redes sociais para assinalar a conquista do emblema azul e branco, que deixou em 2011.

Marega deixou o FC Porto em 2021, a custo zero, para representar os sauditas do Al Hilal. Durante o seu percurso no emblema azul e branco, o avançado maliano foi peça chave da formação comandada por Sérgio Conceição e, agora, não esqueceu a conquista do 30.º título de campeão nacional dos "dragões", carimbado com um triunfo por 1-0 sobre o rival Benfica, em pleno Estádio da Luz.

"Parabéns FC Porto. Campeão na Luz", pode ler-se nas histórias da conta de Instagram do antigo jogador da equipa azul e branca.