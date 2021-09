Marega não deixou passar em claro a exibição de Luis Díaz e Fábio Vieira

Internacional maliano reagiu às publicações que ambos fizeram nas redes sociais.

Agora ao serviço do Al Hilal, da Arábia Saudita, Marega mantém-se atento ao percurso do FC Porto e não deixou passar em claro as exibições de duas das principais figuras da vitória dos dragões frente ao Moreirense, por cinco golos sem resposta.

Através das redes sociais, o internacional maliano elogiou Luis Díaz e Fábio Vieira, num comentário às publicações que ambos fizeram após o encontro do Dragão. "Craque", escreveu Marega para o internacional colombiano e o jovem português.

Díaz, melhor marcador do campeonato com cinco golos, bisou no encontro, enquanto Fábio Vieira esteve imparável com três assistências.

View this post on Instagram A post shared by Fábio Vieira (@fabiodfvieira)