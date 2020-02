Marega: mais reações, a indignação de Otávio e o vídeo no aquecimento

Marega pediu, ao minuto 71, para ser substituído no V. Guimarães-FC Porto, a contar para a 21.ª jornada da I Liga, por cânticos racistas provenientes das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques.

Já esta segunda-feira, dia seguinte ao caso da polémica, multiplicaram-se as reações de figuras ligadas ao futebol - incluindo a de Ricardo Quaresma - e à política nacional, de António Costa ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

As críticas a Otávio nas redes sociais também estão na ordem do dia. Diversos internautas, maioritariamente de outras nacionalidades, não concordaram com a tentativa do brasileiro de acalmar Marega no momento em que o maliano quis deixar o relvado. O próprio avançado saiu em defesa do médio e Otávio respondeu a um ex-jogador francês no Twitter.

O FC Porto, por sua vez, anunciou nas redes sociais a atribuição do prémio Mérito e Valores Porto a Marega , na sequência dos insultos perpetrados contra o jogador de 28 anos. O emblema azul e branco, que já havia emitido um comunicado , voltou a frisar o caso na edição desta segunda-feira da newsletter "Dragões Diário".

Nas redes sociais, circula um vídeo captado durante o aquecimento das equipas antes da partida do Estádio D. Afonso Henriques. Nas imagens, é possível ver e ouvir insultos dirigidos a Marega.

Não Perca Vídeos Vídeo mostra insultos a Marega durante o período de aquecimento do Vitória-FC Porto Sérgio Conceição revelou, após o apito final do Vitória-FC Porto, que Moussa Marega havia sido vítima de insultos desde o período de aquecimento e, nas redes sociais, circula um vídeo que atesta a afirmação do treinador dos dragões. [via Twitter]

Para recordar: o caso de domingo em Guimarães foi apenas mais um episódio numa longa lista de situações em que o futebol ficou manchado pelo racismo. De Balotelli a Pjanic, passando por outros casos do futebol português, pode ver uma cronologia do racismo no futebol AQUI .