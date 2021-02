Marega igualou Hulk com golo marcado à Juventus e já olha para o topo

Avançado maliano atingiu dois feitos com o remate certeiro na primeira mão dos oitavos de final da Champions.

Marega fez o segundo golo do FC Porto no triunfo sobre a Juventus e com isso conseguiu dois feitos: apanhar Hulk na lista dos melhores marcadores no Estádio do Dragão e, também, entrar no top-10 dos goleadores do clube na principal prova europeia.

Por partes. O maliano assinou o 44.º golo em casa, ascendendo ao segundo lugar do ranking do Dragão, a par de Hulk que, ainda assim, precisou de menos nove jogos para atingir esta marca. Com pelo menos oito jogos - podem ser mais se o FC Porto seguir em frente na Champions - agendados até final desta época, Marega aspira a tornar-se no rei dos goleadores. Para isso terá de superar os 49 de Jackson Martínez.

O maliano, recorde-se, está em final de contrato, mas só vai decidir o seu futuro depois de terminada a caminhada europeia, não estando descartada, ainda, a hipótese de renovar. E se isso acontecer, aumentam exponencialmente as possibilidades de se tornar mesmo no melhor marcador de sempre do Dragão.

Nesta que é a 5ª época seguida a marcar 10 ou mais golos, o avançado assinou o oitavo na Champions, igualando Zahovic, Fernando Gomes, Brahimi e McCarthy. Melhor só Aboubakar, Jackson, Madjer, Lisandro, Lucho e Jardel.