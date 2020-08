Avançado maliano do FC Porto recorda golo marcado aos leões em Alvalade, na 15.ª jornada da I Liga 2019/20: "Tocou-me no ego", conta no documentário "Campeões como nunca", do Porto Canal.

15.ª jornada - Sporting-FC Porto, 1-2

Marega: "Também foi um momento especial. Um golo que aconteceu cedo no jogo, com um passe excecional do Corona. A verdade é que sempre que jogo contra o Sporting marco um golo, fico sempre contente. Eu sabia que eles [adeptos do Sporting] tinham gozado comigo. Isso tocou-me no ego porque de cada vez que faço um golo seja contra o Sporting ou no Dragão faço para mostrar ao mundo que estou aqui. O Marega entrou e o Marega marcou".

Soares sobre o 2-1 em Alvalade: "Foi um canto a nosso favor, fiquei ali meio escondido ao segundo poste. Já sabemos como o Alex bate os cantos e só lhe pedi para me procurar na área porque estava com vontade de fazer o golo. Quando a bola veio deixa-a bater e vai devagar no canto. Foi um momento top. Ainda não tinha marcado em Alvalade e o há 12 anos que o FC Porto não ganhava lá e tirámos esse peso da cabeça".

Marcano: "É um campo difícil para nós, temos sempre dificuldades lá. Em anos anteriores tínhamos jogado bem, mas não conseguimos a vitória".

Corona sobre o golo do Marega: "Sim, foi trabalhado aqui no Olival. Era só controlar para que os defesas fossem apanhados desprevenidos. Só controlei e chutei sem ver, mas como foi um lance trabalhado... A bola podia sair para o outro lado, mas saiu bem".