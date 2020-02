Marega falou a uma rádio francesa via telefone desde o Porto

MIguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, afirmou no final do jogo com o FC Porto não se ter apercebido dos insultos racistas dirigidos a Marega. "Não me apercebi de insultos racistas, apercebi-me de atitude provocatória de um atleta para a bancada. Vamos apurar se houve esses comportamentos. Se houve vamos atuar. O caso não é inédito. O atleta já foi jogador do Vitória e também já quis abandonar uma partida e não teve nada a ver com questões de racismo. Tem a ver com o seu perfil", disse no domingo à noite.

Confrontado com as declarações do presidente vitoriano, Marega foi claro na resposta: "É uma parvoíce. Em primeiro lugar, não conheço de todo este presidente. O facto de ele ser novo... Ele fará tudo para ter os adeptos do seu lado. Acho que ele não seria honesto com eles. Se ele for esperto o suficiente, perceberá... Porque haveria eu de mostrar a cor da minha pele quando marquei? Não foi a primeira vez que marquei contra o Vitória de Guimarães. Porque iria mostrar a cor da minha pele? Como eu disse, começou durante o aquecimento e continuou durante todo o jogo".