Marega pondera o melhor caminho: as abordagens e a questão da renovação

Fonte próxima do maliano negou a O JOGO a existência de um acordo com o Fenerbahçe. Período continua a ser de reflexão.

Livre para conversar com outros clubes desde o dia 1 de janeiro, Marega ainda se encontra a refletir sobre o próximo passo a dar na carreira. A garantia foi transmitida a O JOGO por fonte próxima do internacional maliano, quando confrontada com a informação da existência de um suposto acordo com o Fenerbahçe, informação que circulou ontem na Turquia.

O avançado tem sido alvo de algumas abordagens e sabe que o FC Porto está disposto a renovar-lhe o contrato, que expira no final desta época, desde que aceite um conjunto de condições económicas que não levem a SAD a colocar em causa o equilíbrio orçamental. No entanto, o atleta não quer precipitar-se, a poucos meses de completar 30 anos (14 de abril), e prefere aguardar mais algum tempo para perceber qual será o projeto mais tentador para prosseguir a carreira.

A ambição de Marega, recorde-se, sempre foi poder disputar a Premier League. O West Ham ainda chegou a abrir-lhe essa porta em meados de 2018, mas a importância no seio da equipa levou o FC Porto a declinar a proposta que os londrinos efetuaram mesmo em cima do fecho do mercado de verão, e todas as outras que surgiram desde então. O maliano voltou, então, a focar-se somente nos portistas, à boleia da exigência diária de Sérgio Conceição, e surge nesta fase da temporada como o terceiro melhor marcador da equipa em termos globais, com nove golos - Sérgio Oliveira tem 12 e Taremi dez -, e o quinto elemento com mais ações decisivas (11).