Marco Cruz ruma ao Sporting e despede-se do FC Porto: "Devo muito do que hoje sou"

Jovem jogador publicou mensagem de despedida nas redes sociais.

Ao cabo de dez anos na formação do FC Porto, Marco Cruz rumou ao Sporting, fazendo o percurso inverso ao de Rodrigo Fernandes, e, nas redes sociais, deixou uma emotiva mensagem de despedida do clube azul e branco.

"10 anos de dragão ao peito. 10 anos de felicidade, orgulho e dedicação! É com gratidão que me despeço! Ao FC Porto e a todos os que fizeram parte do meu percurso devo muito do que hoje sou como atleta e como homem! Hoje saio com o mesmo sentimento com que entrei, de coração aberto e com o compromisso de honrar e respeitar o clube que me acolheu e me viu crescer. A toda a nação portista o meu muito obrigado, as palavras nunca serão suficientes para agradecer todo o vosso apoio", escreveu o jovem jogador, de 17 anos, no Twitter.