Marchesín, um amuleto dos clássicos: "Sobressai ainda mais nos jogos grandes"

Marche está de volta à baliza dos dragões num desafio da Taça de Portugal, contra um adversário do qual guarda boas recordações. Em cinco encontros com os encarnados, venceu três e empatou dois

Marchesín regressa na quinta-feira à titularidade no FC Porto e bem se pode dizer que volta uma espécie de amuleto dos clássicos para os azuis e brancos, uma vez que, em três temporadas no Dragão, o guarda-redes argentino nunca perdeu contra Benfica e Sporting.

Se com os encarnados ganhou três vezes e empatou outras duas, com a equipa leonina ganhou dois jogos e empatou outros dois. Amanhã cumpre o 10.º clássico em Portugal, rendendo Diogo Costa, a exemplo do que aconteceu nas duas eliminatórias da Taça de Portugal, contra o Sintrense e o Feirense, mas também na Taça da Liga, frente ao Santa Clara.