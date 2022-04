Marchesín regressou à baliza do FC Porto e passou o histórico Mlynarczyk

Marchesín ao lado de Toni Martínez, autor do golo frente ao Sporting

Leva agora 92 jogos com a camisola do FC Porto.

Com a Taça de Portugal, Marchesín voltou a tomar conta da baliza do FC Porto e cumpriu o 92.º jogo com a camisola azul e branca, frente ao Sporting.

Este registo serviu para o argentino ultrapassar o histórico Mlynarczyk (campeão europeu em 1987) e tornar-se assim no quarto guardião estrangeiro com mais partidas pelos dragões, atrás de Miguel Siska (98), Iker Casillas (154) e Helton (334).

"Não gosto de estar nesta situação, mas tenho de continuar a trabalhar e estou satisfeito por esta oportunidade. A equipa está muito bem, a funcionar. É fácil entrar nesta equipa, apesar de todos estarem num nível muito elevado. A equipa está muito confiante e só pensamos em continuar a ganhar, tanto no campeonato como na Taça", afirmou o argentino após o triunfo por 1-0 frente ao Sporting, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.