Marchesín: "No FC Porto entrei em desespero, foi um golpe duro, sentia-me parte da seleção"

Guarda-redes esteve um ano sem jogar nos dragões, que considerou decisivo para não ter ido ao Mundial do Catar pela Argentina, que se sagrou campeã

Depois de participar na fase de qualificação da Argentina para o Mundial do Catar, Agustín Marchesín ficou fora do grande certame e, nas entrelinhas, "responsabiliza" o FC Porto por isso.

Quando perdeu a titularidade para Diogo Costa tentou sair e o clube e o seu técnico, Sérgio Conceição, não deixaram. Passou praticamente um ano sem jogar até se mudar para o Celta de Vigo, período que segundo Marchesín levou a um lento retomar do nível exibicional no emblema galego e ao adeus à seleção da Argentina, que se sagrou campeã do Mundo no Catar.

"Depois da Copa América, com tudo o que representou, tive uns dias de férias e cheguei ao FC Porto a faltar pouco para começar o campeonato. Não joguei no primeiro jogo e depois tive uma lesão no joelho que me afastou muito da titularidade. Entrou o Diogo Costa, que esteve muito bem, e a equipa manteve-se forte. Cada vez tornava-se mais difícil e tive oportunidades para deixar o FC Porto, mas entre o técnico e o clube decidiram não me deixar sair. Obviamente isso gerou em mim um desespero porque estava a ficar sem possibilidades de ir ao Mundial. Para mim foi um golpe muito duro porque me sentia parte do processo da seleção, com uma equipa técnica que conhecia e com um grupo com o qual tenho muito boa relação. Sabia que se jogava tinha grandes possibilidades de ir. Depois, quando cheguei ao Celta, tinha essa esperança, mas a realidade era outra depois de estar um ano sem jogar. Por sorte, agora estou focado na equipa", comentou, em entrevista ao jornal AS.