Marchesín perdeu a titularidade no FC Porto para Diogo Costa

Guarda-redes pretende equipa que lhe garanta minutos, mas as portas mantêm-se fechadas... por agora. Empresário desmente em O JOGO contactos com o clube do Rio de Janeiro.

A vontade de Marchesín em encontrar um clube que lhe garanta a continuidade de minutos que não tem tido no FC Porto, com vista a uma presença no Mundial que arranca em Novembro, ainda não se traduziu numa proposta.

Nem mesmo num contacto que possa ser considerado como mais do que uma mera sondagem.